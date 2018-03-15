Quaresma ve Beto Portekiz Milli Takımı'na çağrıldı

Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılacak olan Portekiz’in hazırlık maçlarında mücadele edeceği aday kadro açıklandı. 23 Mart’ta Mısır ve 26 Mart’ta Hollanda ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan Portekiz'in aday kadrosuna Beşiktaş’ta forma giyen Ricardo Quaresma ve sezon başında Göztepe’ye transfer olan Luis Beto davet edildi. Beşiktaş’ta forma giyen bir diğer Portekizli futbolcu Pepe ise sakatlığı sebebiyle kadroya davet edilmedi.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos’un belirlediği aday kadro şu şekilde:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Luis Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting)

Defans: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southmapton), Coentrao (Sporting), Cancelo (Inter), Fonte (Dalian Yifang), Guerreiro (Borussia Dortmund), Rolando (Marsilya) ve Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Moutinhoı (Monaco), Fernandes (Lokomotiv Moskova), Ruben Neves (Wolverhampton) ve William Carvalho (Sporting)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia) ve Ricardo Quaresma (Beşiktaş)