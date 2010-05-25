Quaresma: Ülkeme dönmeyi düşünmüyorum

T24 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden İnter'de forma giyen Ricardo Quaresma, Portekiz'e dönmeyi düşünmediğini ve futbol hayatına Avrupa'daki başka bir takımda devam etmek istediğini söyledi.



Transfer sezonunda İnter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz basınında yer alan açıklamasında, “Şu an için Portekiz'e dönmeyi düşünmüyorum. Başka bir ülkede oynayabilecek kaliteye sahibim ve bunu yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.



İnter'e 2008 yılında Porto'dan transfer olan futbolcu, 2008-2009 sezonu ara transfer döneminde Chelsea'ye kiralanmış ve yarım sezon boyunca İngiliz ekibinin formasını giymişti.



Beşiktaş, İtalyan ekibinde 32 maçta oynama şansı bulunan futbolcuyla ilgilendiğini açıklamıştı



