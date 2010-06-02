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Spor

Quaresma transeferi bitti

Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği Quaresma transferinden istediği sonucu alamadı. Portekizli oyuncu, son görüşmede Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi.

02 Haziran 2010 03:00

T24 - Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği Quaresma transferinden istediği sonucu alamadı. Portekizli oyuncu, son görüşmede Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü, uzun süredir peşinde olduğu Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma defterini kapadı.

Portekizli futbolcunun Türkiye'de oynamak istemediği, bu nedenle de siyah-beyazlı yöneticilerin bu transferle ilgili girişimlerini sonlandırdığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Quaresma ile parasal konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını, sadece futbolcunun Türkiye'de oynamak istememesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirterek, ''Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemiyor. Milli takıma seçilemedi. Kariyerinde düşüş yaşadığı bir dönemde sanırım daha çok göz önünde olmak istiyor. Biz de transfer görüşmelerini kapattık ve yöneticilerimiz İstanbul'a dönüyor. Hocamızla tekrar görüşerek yeni bir rota çizeceğiz'' diye konuştu.




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