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Spor

QUARESMA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI BELEK (A.A)

09 Ocak 2011 16:42

-QUARESMA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI BELEK (A.A) - 09.01.2011 - Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da yaptığı kamp çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, Gloria Spor Center'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon çalışmalarının ardından pas çalışması ve maç yaptılar. Schuster'in saha içinde yaptığı toplantının ardından başlayan antrenmanda, siyah-beyazlı futbolcular oldukça hırslı ve istekli göründü. Sivasspor ile yapılan hazırlık maçının ardından sol kasığında sertleşme oluşan Quaresma, takımdan ayrı koşu yaptı. Bağırsak enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Muhammed çalışmada yer almayıp dinlendirilirken, sağ ayak bileğindeki ödem nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Ernst, bugün takımla çalıştı. Kamp boyunca takım çalışmalarının bir kısmında yer alıp daha sonra kendi programları doğrultusunda devam eden Nihat, Ekrem, Necip ve Onur, bugünkü antrenmanda ilk kez bütün çalışmalarda yer aldılar. Bu arada, genç futbolcular Furkan ve Doğukan'ın 17 Yaş Altı Milli Takım'a katılmak için bu akşam kamptan ayrılacakları bildirildi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını bu akşam basına kapalı antrenmanla sürdürecek. -SEZER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR- Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Serdal Adalı, Eskişehirspor'dan transfer etmek istedikleri Sezer Öztürk için görüşmelerini sürdürdüklerini bildirdi. Beşiktaş'ın bu transferde Sezer için Eskişehirspor'a vermek istediği Tabata ile de görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi.

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