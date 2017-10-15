Quaresma takım arkadaşlarına sitem etti: Böyle yenilgi olmaz!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 mağlup ayrılmasının ardından soyunma odasında Ricardo Quaresma'nın arkadaşlarına "Böyle yenilgi olmaz!" diyerek sitem ettiği öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre maçın 2'nci yarısının başında oyuna dahil olan Portekizli futbolcunun maç sonu, "Bu kadar isteksiz, vurdumduymaz oynanmaz. Böyle bir yenilgi olmaz" sözleriyle soyunma odasındaki sessizliği bozduğu kaydedildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Monaco maçını düşünerek Gençlerbirliği karşısında ilk 11’e almadığı ancak ikinci yarının başında şans verdiği Quaresma, oyuna girdikten sonra takıma heyecan ve hareketlilik getirip bir de penaltı kazandırmıştı.