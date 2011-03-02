Quaresma Sporting'e gidiyor

T24 - Sporting Lizbon'da yapılacak başkanlık seçimlerinde en büyük kozun Ricardo Quaresma olduğu belirtildi. Başkan adayı Ferreira'yı destekleyeceklerini söyleyen ünlü futbolcu Futre, Beşiktaşlı oyuncu için Menajer Jorge Mendes ile görüşme yaptıklarını ve her konuda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.





Portekiz'de, Beşiktaş'ı doğrudan ilgilendiren ilginç bir gelişme yaşandı. Sporting Lizbon'da, 26 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde, en büyük seçim kozu olarak Ricardo Quaresma gösterildi. Portekiz basınının iddiasına göre, Sporting Lizbon ile Q7'nin her konuda anlaştığı ve siyah-beyazlılara 8.5 milyon euro vermeyi kabul ettiği vurgulandı.

Haberlerde, ülkede efsaneler arasına giren eski futbolcu Paulo Futre, başkanlık seçimlerinde Jose Eugenio Dias Ferreira'yı destekleyeceklerini açıkladı ve Quaresma'yı transfer edeceklerini söyledi.

Futre, bu bağlamda Menajer Jorge Mendes ile bir görüşme yaptıklarını ve her konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Dias Ferreira'nın başkan seçilmesi halinde Futre'nin, futbolun başına geçeceğini duyuran gazeteler, seçimlerde bu grubun favori olduğunu yazdılar.



Dönmeyi istiyor



Yurt dışında yorulan Quaresma'nın da ülkesine dönmeye sıcak baktığına yer veren ülke basını, futbolcuyla bir telefon görüşmesi yapıldığı ve onun da olurunun alındıktan sonra bu durumun sporseverlere duyurulduğunu ifade etti. Sporting Lizbon'un futbolcuyu renklerine bağlayabilmek için mali anlamda fedakârlıktan çekinmeyeceği de haberlere ilave edildi.



Q7’nin Beşiktaş karnesi



Organizasyon maç gol ilk 11 süre

Süper Lig 15 1 13 1122

Türkiye Kupası 5 2 5 427

Avrupa 10 5 9 734

TOPLAM 30 8 27 2283



