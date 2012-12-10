Quaresma Porto'yla anlaştı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Porto ile anlaştı. Quaresma, sezon sonuna kadar alacakları karşılığında sözleşmesini feshedecek.
Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Quaresma ülkesi Portekiz'e dönüyor.
NTVSpor'un duyurduğu habere göre, Quaresma, Beşiktaş'tan alacakları karşılığında Porto kulübüne transfer olacak.
Önümüzdeki günlerde Porto'ya imza atması beklenen Quaresma, Beşiktaş'a 2010-2011 sezonunda 7 milyon 300 bin Euro'ya İngiltere'nin Chelsea takımından transfer olmuştu.
2010-2011 - 39 maç - 11 gol 16 asist
2011-2012 - 34 maç - 7 gol 11 asist
2012-2013 - Kadro dışı