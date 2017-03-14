Quaresma PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, "cezalı olmasına rağmen akredite alana girmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 14.03.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 11.03.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun 12.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "cezalı olmasına rağmen akredite alana girmesi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.03.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR- TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2017 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü Başkanı MEHMET SEPİL'in kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi TALAT PAPATYA'nın medyada yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 11.03.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.03.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu OSMAN FIRAT'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu ARTUN AKÇAKIN'ın 11.03.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 12.03.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 12.03.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü antrenör/kaleci antrenörü ATALAY KAZANCI'nın 10.03.2017 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü futbolcusu ERCAN COŞKUN'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-KIRKLARELİSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu EMİN YALIN'ın 10.03.2017 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR-HATAYSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-TEKİRDAĞSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖLCÜKSPOR Kulübü idarecisi YUSUF TOKUŞ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan KOZAN BELEDİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-KÜTAHYASPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi YETGİN ÖZBEY'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- DERSİMSPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan DERSİMSPOR-PAZARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 10.03.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-DERİNCESPOR A.Ş Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü Başkanı ÜMİT KALKO'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- DERİNCESPOR A.Ş Kulübü antrenörü/kaleci antrenörü RAHMİ AVCI'nın 10.03.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-DERİNCESPOR A.Ş Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN YENİGÜN'ün 10.03.2017 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü antrenörü SACİT SERKAN EROK'un 10.03.2017 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- PAYASSPOR Kulübü futbolcusu FATİH GÜMÜŞEL'in 10.03.2017 tarihinde oynanan PAYASSPOR-ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- BAYRAMPAŞA Kulübü futbolcusu ZİYA İNDAY'ın 10.03.2017 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BOLUSPOR Özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- BOLUSPOR Kulübü'nün 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BOLUSPOR Özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- SAMET AYBABA'nın 13.03.2017 tarihinde yaptığı basın toplantısındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."