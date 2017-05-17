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Spor

Quaresma, o tekmeyi böyle savundu: Futbol dışı hareket yapmadım!

"Jorquera’ya görüntülerdeki gibi tekme atsaydım..."

17 Mayıs 2017 12:41

Beşiktaş-Bursaspor maçının 18. dakikasında Jorquera’nın beline attığı tekmeyle tepki çeken ve kırmızı kart görmemesi tartışmalarına neden olan Ricardo Quaresma, o anları anlattı.

Hürriyet'e konuşan Portekizli yıldız, kasti bir hareketi olmadığını savunarak, "Jorquera’ya görüntülerdeki gibi tekme atsaydım o şu anda hastanede olurdu. Jorquera, pozisyon gereği benim önüme geçti. Ayağımı kaldırmış bulunduğum için onun beline vurmuş gözüktü" dedi.

Kendisinin de her maçta çok sayıda tekme yediğini belirten Quaresma, "Diz kapaklarımın altından sürekli itibaren darbeler alıyorum. Jorquera’ya kesinlikle kasti faul yapmadım. Sakatlıkların ne demek olduğunu biliyorum. Futbol yaşamımda meslektaşlarıma hiç futbol dışı hareket yapmadım" diye konuştu.

"Strese girmeye gerek yok"

Bursaspor’u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçtiklerini belirten Quaresma; "3. yıldızı takmak için 3 maçımız kaldı. Taraftarlarımızın strese girmesine gerek yok" dedi.

Quaresma kariyerindeki 495 maçta 115 kez sarı kart görürken 10 kez de kırmızı kartla sahadan atıldı.

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