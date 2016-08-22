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Spor

Quaresma Milan'a mı gidiyor?

Beşiktaş'la sözleşmesi olan Quaresma için Milan'ın ilk etapta 3.5 milyon euro teklif edeceği iddia edildi

22 Ağustos 2016 14:37

Milan, Jose Sosa'nın ardından Beşiktaş'tan bir isme daha talip oldu! İtalyan basınında İtalyan ekibinin, şimdi de siyah beyazlı takımın Portekizli yıldızı Ricardo Quresma'yı isteyeceği yazıldı.

Calcio Mercato'nun haberine göre, Milan, Ajax'tan El Ghazi'yi transfer etmek istedi ancak genç oyuncuyu kadrosuna katamayınca rotasını Q7'ye kırdı. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'la sözleşmesi olan Quaresma için Milan'ın ilk etapta 3.5 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. İtalyanlara göre önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacak.
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Jose SosaRicardo QuresmaBeşiktaşMilan

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