-QUARESMA MANKENLİĞE SOYUNDU İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Beşiktaş'ın flaş transferi Ricardo Quaresma, mankenliğe soyundu. Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldız futbolcusu Quarasma, Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısındaki moda sayfalarının konuğu oldu. ''Q7'', Kartal Yuvası'nda satılan Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı taraftar ürünleriyle objektiflere poz verdi. Dergide ''en''lerine de soru-cevap şeklinde yer verilen Quaresma, Türkçe şarkılar da dinlediğini ve en son aldığı albümün Tarkan'a ait olduğunu belirtirken, Türk dönerini çok sevdiğini dile getirdi.