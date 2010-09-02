T24 LogoT24 Logo
Spor

QUARESMA MANKENLİĞE SOYUNDU İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 15:04

-QUARESMA MANKENLİĞE SOYUNDU İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Beşiktaş'ın flaş transferi Ricardo Quaresma, mankenliğe soyundu. Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldız futbolcusu Quarasma, Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısındaki moda sayfalarının konuğu oldu. ''Q7'', Kartal Yuvası'nda satılan Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı taraftar ürünleriyle objektiflere poz verdi.  Dergide ''en''lerine de soru-cevap şeklinde yer verilen Quaresma, Türkçe şarkılar da dinlediğini ve en son aldığı albümün Tarkan'a ait olduğunu belirtirken, Türk dönerini çok sevdiğini dile getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24