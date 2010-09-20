-QUARESMA: KAZANMAYI HAK ETTİK İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe karşısında ikinci yarı oynadıkları futbolla kazanmayı hak ettiklerini söyledi. Portekizli futbolcu, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, iki taraf için büyük ve zevkli bir maç yaşandığını belirterek, ''İki takım da ligde var olduğunu gösterdi. İkinci yarı oynadığımız maçla kazanmayı hak ettik, ama beraberlik de iyi bir sonuç oldu'' dedi. Böyle maçların hem kendisi, hem de bütün futbolcular için zevkli olduğunu ifade eden Quaresma, ''Benim için de çok zevkliydi. Bu tür maçlarda, büyük futbolcular oluyor, güzel hareketler oluyor, sonuçta da güzel maçlar ortaya çıkıyor'' diye konuştu. Quaresma, BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde daha etkili oynadığının ima edilmesi üzerine de ''BJK İnönü Stadı'nda ben taraftarları, onlar da beni motive ediyor. Biz Beşiktaş için buradayız. Kendi stadımızda her şeyimizi vererek başarılı olmaya çalışıyoruz'' ifadesini kullandı. Yıldız futbolcu, daha sonra imzaladığı formayı Lig TV Maraton programına armağan etti.