

Portekizli yıldız Quaresma'nın transferine sonunda Porto kulübü bir netlik kazandırdı ve 'Quaresma Inter'de açıklamasını yaptı...



Son günlerde en çok konuşulan transfer dedikodusu sonunda netleşti. Quaresma, Inter'e gidiyor. Porto'dan yapılan açıklamada Inter Milan, Portekizli kanat oyuncusunu 24.6 milyon avro karşılığında renklerine bağlayarak, üç yıllık sözleşme imzaladı.



Açıklamada fiyatın 18.6 milyon avro artı Pele olarak belirlendiği, daha sonra bu ücretin 24.6 milyon avro olarak değiştirildiği belirtildi. Quaresma'nın menajeri, oyuncunun bugün Milan'a giderek sağlık testinden geçeceğini açıkladı.



