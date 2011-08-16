-Quaresma ile Sıdneı, Alanıa maçında yok İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma ile play-off turu için ismi UEFA'ya bildirilmeyen Sidnei, Rusya'nın Alania takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Geçen sezon Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında kırmızı kart gören Quaresma, 3 maç ceza almış ve Kiev'deki karşılaşmada forma giyememişti. Portekizli futbolcu, cezası nedeniyle yarınki ve 25 Ağustos tarihindeki Alania karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak. Bu arada, yeni transfer Brezilyalı Sidnei de ismi UEFA'ya verilen listede olmadığı için 2 karşılaşmada da görev alamayacak. UEFA'ya isim listelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcular hakkındaki yeni kararından önce verildiği için, kontenjan engeline takılan ve lisansı çıkarılamayan Sidnei'in, Beşiktaş'ın gruplara kalması halinde forma giyebileceği bildirildi. Quaresma ve Sidnei dışında sakatlıkları bulunan Necip, Ersan ve Bebe de Rus takımına karşı oynayamayacak.