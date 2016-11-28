Quaresma ile 2 yıl daha

Geçen sezon 37 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Ricardo Quaresma'nın, bu sezon daha 17 maç oynamasına rağmen 3 gol ve 6 asiste ulaşması Beşiktaş camiasında memnuniyetle karşılandı.



Yönetim kurulunun da 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan mukavelesini iki yıl daha uzatmak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.



Siyah-beyazlı idarecilerin, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Dinamo Kiev maçının ardından Quaresma'nın menajeriyle pazarlık masasına oturup, anlaşma zemini arayacağı belirtildi.