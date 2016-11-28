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Spor

Quaresma ile 2 yıl daha

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Quaresma'nın mukavelesini iki yıl daha uzatmak için harekete geçti

28 Kasım 2016 11:26

Geçen sezon 37 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Ricardo Quaresma'nın, bu sezon daha 17 maç oynamasına rağmen 3 gol ve 6 asiste ulaşması Beşiktaş camiasında memnuniyetle karşılandı. 
 
Yönetim kurulunun da 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan mukavelesini iki yıl daha uzatmak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. 
 
Siyah-beyazlı idarecilerin, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Dinamo Kiev maçının ardından Quaresma'nın menajeriyle pazarlık masasına oturup, anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

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