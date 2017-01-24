Quaresma: Her şey Şenol Güneş için

Beşiktaş'ın, Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada oyundan çıktıktan sonra eldivenlerini sinirli bir şekilde atan ve Şenol Güneş’e kararı için tepki gösteren Quaresma dün attığı gol sonrası sevincini hocasıyla paylaştı.

Portekizli yıldız 48.dakikada Aytemiz Alanyaspor filelerini penaltıdan havalandırdıktan sonra yedek kulübesine koşarak, hocasına sarıldı. Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının da dikkatinden kaçmayan bu detay aradaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.



Aytemiz Alanyaspor maçında Beşiktaş için 3 puanın mimarı ve karşılaşmanın adamı olan Quaresma maç sonrası şunları söyledi:



“Liderliğe oturduğumuz için tabiki çok mutluyuz. Önümüzde oynayacağımız çok maç var. İyi oynamak, kazanmak bizim için çok önemliydi. Takım oyunuyla bunu gerçekleştirebiliriz, böyle devam edersek ilerleyebiliriz.



"Sahada bunu gösterdik. Hocayla bugüne kadar problem yaşamadık. Tecrübeli ve futbolcuyu anlayan bir teknik direktör Şenol Güneş. Hocamız çok örnek aldığımız bir insan."

"Her şeyimiz onun için. Aramızda kesinlikle hiçbir sıkıntı yok, olmaz da... Şenol Güneş çok tecrübeli bir isim. Onunla uzun süre çalışmak istiyorum."