Quaresma: Hedef hep bendim

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma hayatına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sahada veya okul sıralarında, hedef hep bendim" dedi. "Genç bir adamken, benim yetenekli olduğumu söylerlerdi ama bir yere ulaşamayacağımı da eklerlerdi" diye konuşan Q7 lakaplı futbolcu, "Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum" ifadesini kullandı.

Quaresma, ülkesinde yayınlanan Alta Definiçao (Yüksek Çözünürlük) isimli televizyon programına katıldı. CNN Türk'te yer alan habere göre programda hayatına dair açıklamalarda bulunan Quaresma, "2012'de Portekiz'de gaspa uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum. Ölümden döndüm" dedi.

"Portekiz'de bana asla hak ettiğim saygıyı ve değeri göstermediler"

İlk olarak hayata bakışıyla ilgili konuşan Quaresma, şöyle devam etti:

"Doğam gereği şüpheci biriyim. İmajımın biraz kibirli olduğunu söylerler. Gerçekte durum böyle değildir. Bence aile çok önemli. Eşim ve üç çocuğum var. Bir de oynadığım kulüpler. Porto her zaman seveceğim ve saygı duyacağım bir kulüp. Fakat, Portekiz'de bana asla hak ettiğim saygıyı ve değeri göstermediler."

"Bazı çocuklar çıkıp, 'Yaptıysa bu çingene yapmıştır' dediler"

Hayatında çok zorluklar yaşadığını belirten Quaresma, "Sahada veya okul sıralarında, hedef hep bendim. Bir keresinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Bazı çocuklar çıkıp, 'Yaptıysa bu çingene yapmıştır' dediler. Genç bir adamken, benim yetenekli olduğumu söylerlerdi ama bir yere ulaşamayacağımı da eklerlerdi. Bu tip sözler bana hep güç verirdi" yorumunu yaptı.

Q7, "2012'de Portekiz'de gaspa uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. O an sadece korkumu değil, kendimi de kontrol etmeliydim. Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum. Ölümden döndüm" itirafında bulundu.

Quaresma, Portekiz'de 2012 yılında Başkent Lizbon'un yakınlarındaki Chelas adlı bir yerleşim yerinde yaşadığı olayı unutamadığını söyledi.