-QUARESMA, GUTİ VE IVERSON DOĞRU TERCİH İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, siyah-beyazlı kulübün marka değeri grafiğini yükseltmek adına yaptıkları girişimlere her geçen gün bir yenisini eklediklerini söyledi. Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'nin aralık ayı sayısında yer alan açıklamasında, özellikle mali yönden kulübü güçlendirmek adına yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek, ''Kulübümüzün gelirlerini artırmak için, ilerleyen yıllarda borç yükünden tamamen kurtulacak ve kendi gelirleri ile transfer yapabilecek bir mali tablo konusunda hummalı bir çalışma içindeyiz. Sportif başarı için yaptığımız uzun vadeli planlar gibi, mali tablomuzu yeni çehresine kavuşturmak süreç alacaktır'' dedi. Beşiktaş taraftar olgusunu tüm Avrupa'ya yayabilmek adına uluslararası normlarda projeler geliştirdiklerini anlatan Demirören, şu ifadeleri kullandı: ''Dünyamızın içinde bulunduğu ve iliklerine kadar hissettiği internet çağına uyum sağlamak, çağ ile birlikte büyümek için ülkenin önde gelen markaları ile ortaklaşa çalışma içine girdik. Artık Beşiktaş taraftarının tüm dünyası siyah-beyaz olacak. Bu nedenle, (Beşiktaşlı internet) sloganı ile 'KartalNET' projesini hayata soktuk. 'Bonus kart' ile kayıtlı taraftar projesinin en önemli adımını attık. Bu ve benzeri çalışmalar, aidiyet duygusunu tüm ülke geneline yayan Beşiktaş taraftarının hizmetine sunuldu. Markalaşma süreci uzun zaman alır. Ben ve yönetim kurulu üyelerim, Beşiktaş markasının hak ettiği yerlere gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Taraftar olarak sizlerin üzerine düşen görev, takımınıza katkı sağlayacağını düşündüğünüz her noktada, kulübünüzün lisanslı ürün ve işletimlerini kullanmak.'' -''3 YILDIZ SÖZÜNÜ TUTTUM''- Sezon öncesi taraftarlara verdiği 3 yıldız sözünü tutmuş olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getiren Demirören, ''Quaresma, Guti ve Allen Iverson konusunda yaptığımız tercihlerin ne denli doğru olduğu aşikar. Hemen hemen her gün Avrupa ve dünya basınında kulübümüz ile ilgili olumlu haberler yapılmakta'' diye konuştu. Demirören, futbol sahasında kazanılan sportif başarının önemini bildiklerini söylerken, ''Ancak geleceğiniz için yaptığınız planlarda, kararlılığınız öne çıkar. Kararlılığımızın karşılığını, futbol takımımızın derbi zaferi ile elde ettik. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve manevi değeri yüksek derbi maçta gösterdikleri performans nedeniyle teknik kadromuzu ve futbolcularımı kutluyorum. Yılın son derbi zaferini taraftarlarımıza yeni yıl hediyesi olarak veriyoruz'' ifadelerini kullandı. Yıldırım Demirören ayrıca, yeni yıla daha umutlu, daha istekli ve daha kararlı gireceklerini vurgulayarak, yeni yılın başta başkanlığını yaptığı Beşiktaş camiası olmak üzere, ülke sporunun tüm unsurlarına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilediğini sözlerine ekledi.