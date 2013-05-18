Quaresma Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’dan taraftarı heyecanlandıracak transfer açıklamaları geldi. Aysal, Richardo Quaresma’nın Galatasaray’a gelmesinin söz konusu olabileceğini ve Alper Potuk’un transferinde çözülemeyecek bir sorunun bulunmadığını ifade etti.

Dilovası'nda 1 milyar dolarlık yatırımla kurulmakta ve önümüzdeki yıl başında devreye alınması beklenen "Yeni Elektrik" adlı enerji tesisi nedeniyle "Yılın İşadamı" ödülü verilen Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, lig ve transferlerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Takımın şu andaki kadrosu ve takviyelerin yanı sıra Alper Potuk, Robben ve Quaresma ile ilgili soruları cevaplandıran Ünal Aysal, çarpıcı mesajlar verdi.

Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmanın artık bir dostluk maçı olacağını söyleyen Ünal Aysal, "Lig aslında biteli çok oldu. Yani aslında Sivas maçından sonra lig bitmişti bizim için, Galatasaray için. Ama özellikle düşme durumunda olan takımlar için zor bir hafta sonu bu. Herkesin gönlüne göre versin Allah diyelim. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

'3-4 oyuncu alıp, bu sezonu kapatacağız'

Ünal Aysal, yeni sezonla ilgili ise, "Yeni sezonda ne olacak? Ama şimdi herkesin gözü tatilde. Oyuncularımızın da akılları sahada değil. İnşallah daha bilinçli oynarız bu hafta sonu. Ama Galatasaray önümüzdeki sene daha güçlenerek gelecek. Geçtiğimiz 2 sene içinde biz komple bütün takımı değiştirdik. Hemen hemen eski oyuncularımızdan bir iki kişi kaldı. Gerisi hepsi yeni. Bu yaz için de birkaç oyuncu daha devreye girecek. Bazı oyuncularımız da başka takımlara transfer olacak. Ama geçtiğimiz senelerdeki kadar büyük değişim beklemiyoruz. Tahmin ediyorum 3, azami 4 oyuncu takviyesiyle bu sezonu kapatıp bir an evvel bütün ekibi beraber çalışmaya başlatacağız. Böylece gelecek sezona da hazırlık bir şekilde girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Aysal, "Ben gelecek seneye dönük olarak Galatasaray'dan daha fazla ümitliyim. Bu sene sonuna kadar biraz heyecanla gittik. Gelecek sene daha derli toplu, daha organize bir şekilde sezonu bitireceğimize inanıyorum" dedi.

Aysal, "Yurt dışındaki başarılar yönünden de bu sene biraz iyi günlerimiz, biraz kötü günlerimiz oldu. Kendimizden pek emin değildik ki evvela kötü günler oldu. Daha sonra biraz daha iyi günler oldu biliyorsunuz. Ama gelecek sezonda yurt dışında daha emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Son derece iyimserim 2013-2014 sezonu için" ifadelerini kullandı.

Alper ve Quaresma transferi

Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal, Alper Potuk ve bir anda adı konuşulmaya başlanan Quaresma ile ilgili olarak "Alper konusunda çözülmeyecek bir sorun yok ortada. Sadece şu ligler bitsin, biz başkanlar olarak oturup karşılıklı konuşup, bunun göbeğini keseriz. Quaresma ile ilgili böyle bir imkan var, doğru. Ama henüz bizim masaya yatırdığımız bir konu değil. Oturup konuşmamız lazım. Quaresma iyi bir oyuncu olmasına rağmen Türkiye'den maalesef çok iyi intibalarla ayrılmış bir oyuncu değil. Referanslarına bakacağız. Beşiktaş ne düşünüyor, onların tecrübelerini değerlendireceğiz. Bir ihtimal düşünebiliriz. Robben konusu ise, bunu hep ben söylüyorum; 30-40 milyon Euro'luk futbolcular henüz bizim için erken. Bütçemize göre daha dikkatli gitmeliyiz. Elimizdeki kadro zaten çok iyi. Bu kadronun üzerine Robben'i koymak bence gerekmiyor şu etapta. Ama birkaç sene sonra o tip oyuncular da devreye girebilir" dedi.