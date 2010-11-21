Quaresma en az 3 hafta yok

T24 - Beşiktaş, Konyaspor karşısında 2 puanın yanı sıra Ricardo Quaresma'yı da kaybetti.

Maçın 40. dakikasında sert bir şutla rakip kaleyi yoklayan Portekizli futbolcu sol arka adalesinden sakatlandı. Yedek kulübesine dönerek oyundan alınmasını isteyen Quaresma sedyeyle sahayı terk etti. Maçın hemen ardından MR'ı çekilen Q7'nin sol arka adalesinde yırtık belirlendi.



Basın Sözcüsü ve Futbol Komitesi Üyesi Mete Düren, Quaresma'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Quaresma ligin kalan haftalarında Galatasaray (D), Bursaspor ve Eskişehirspor (D) ile oynanacak maçlarda takımdaki yerini alamayacak.



Q7, UEFA Avrupa Ligi'ndeki CSKA Sofya (D) maçında da forma giyemeyecek. Rapid Wien'le 30 Eylül'de Avusturya'da oynanan maçta sağ arka adalesinden sakatlanan yıldız futbolcu yaklaşık 1.5 ay sonra sahalara dönmüştü.



Aldığı darbe nedeniyle 71. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Ersan Gülüm'ün ise sol baldır adale içinde kanama tespit edildi. Mete Düren, tedavisine başlanan genç futbolcunun, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışıldığını bildirdi.



