Quaresma Chelsea'de



Inter, kadroya girmekte zorlanan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'yı sezon sonuna kadar Chelsea'ye kiraladı.



İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Inter'in Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'yı sezon sonuna kadar kiraladı.



Sezon başında Inter'in yaklaşık 19 milyon Euro karşılığında Porto'dan aldığı Ricardo Quaresma, Serie A'nın ilk yarısında beklentileri karşılayamamıştı.



Teknik Direktör Jose Mourinho, tarafından lig maçlarında 18 kişilik kadroya dahi alınmayan 25 yaşındaki futbolcunun ismi son olarak şampiyonlar ligi 2. turu için verilen kadroya da dahil edilmemişti.

