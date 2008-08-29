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Spor

Quaresma bugün resmen İnterli oluyor

Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre İnter kulübü bugün Quaresma’nın İtalyan takımında oynayacağını resmen açıklaması bekleniyor.

29 Ağustos 2008 03:00


Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre İnter kulübü bugün Quaresma’nın İtalyan takımında oynayacağını resmen açıklaması bekleniyor. 

Bu yaz yılan hikayesine dönen transfer söylentilerinden biri haline gelen Quaresma nihayet İnter’li oluyor.

Transferin bu kadar gecikmesinde başrolün Porto’nun yıldız futbolcu için istediği bedel olan 40 milyon avronun olduğu belirtiliyordu.

Fakat La Gazetta Sport’a göre Monaco’daki kura çekiminde iki kulüp 20 milyon avro ve genç futbolcu Pepe karşılığında anlaşmaya vardı. 4 yıllık sözleşmeye imza atan Quaresma’da senelik 3 milyon avro kazanacak. 25 yaşındaki futbolcu bugün Milano’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Mourinho’nun İnter’de 4-3-3 sistemi ile oynayacağı ve Roma’dan alınan Mancini’den başka bir kanat oyuncusuna daha ihtiyacı olduğu biliniyordu. Quaresma ile beraber İnter’de forma savaşı iyice kızıştı. Çünkü o bölgede oynayabilecek Balotelli ve Figo’da var.

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