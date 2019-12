-QUARESMA: ''BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEĞİM'' İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, önümüzdeki sezon kendileri adına herşeyin daha iyi olacağını söyledi. Bilgi Üniversitesi'nde Bilgili Kartallar'ın ödül törenine katılan ve tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Quaresma, aldığı ödülden dolayı gururlandığını belirterek, ''Bundan sonra da böyle bir ödülü almak için elimden geleni yapacağım. Çok önemli kulüpteyim. Bu nedenle çok mutluyum. Bu kulüp daha çok şeyleri hak ediyor. Onlar için her şeyi yapacağım'' dedi. Siyah-beyazlı oyuncu, önümüzdeki sezon her şeyin daha iyi olacağını vurgulayarak, ''Bunun garantisini veriyoruz. Çünkü bu sezon çok fazla arkadaş geldi. Takıma adapte olmaları ve lige alışmaları zaman alacak. Ancak önümüzdeki sezon her şeyi daha iyi yapmak için hazırız'' diye konuştu. Quaresma, başka kulüplerin kendisiyle ilgilenmesi konusundaki soruya, ''Beşiktaş'ta çok mutluyum. Burada devam edeceğim'' yanıtını verdi.