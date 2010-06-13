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Spor

Quaresma Beşiktaş'ta...

Beşitaş, son 3 aydır transferinde çaba harcadığı Ricardo Quaresma transferinde mutlu sona ulaştı.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - Beşitaş, son 3 aydır transferinde çaba harcadığı Ricardo Quaresma transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı takım 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyla 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Quaresma'nın yıllık ücreti henüz açıklanmazken, İnter kulübüne bu transferlerle ilgili olarak 7.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.


Quaresma kimdir?

Sporting Lizbon altyapısında futbola başlayan 1983 doğumlu futbolcu, sağ ayağını daha iyi kullanmasına rağmen genelde sol kanatta oynuyor.

İntrer’de bu yıl 3 maça çıkan Ricardo gol atamadı. Quaresma Portekiz Milli Takımında ise forma giydiği 24 maçta 3 gol attı.

2003 yılında Sporting Lizbon’dan Barcelona’ya 6 milyon Euro ve Fabio Rochemback karşılığında transfer olan “Çingene” lakaplı futbolcu, Katalan ekibinde 26 maçta 1 gol kaydetti.

Quaresma’nın Barcelona’dan sonraki durağı 6 milyon Euro ve Deco karşılığında gittiği Porto oldu.

Porto’da kariyerinin en parlak yıllarını geçiren Quaresma 112 maçta 24 gol attı. Bu başarılı performansın ardından tam 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter’e transfer oldu. Ancak Inter’de bekleneni veremeyerek sezon ortasında bir başka dünya devi Chelsea’ye kiralandı.

Sezon başında tekrar Inter’e dönen Quaresma, Jose Mourinho’nun gözüne bir türlü giremedi.


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