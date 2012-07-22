Quaresma, Beşiktaş'ın 2 milyon euro'luk teklifini reddetti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ricardo Quaresma'ya yıllık 2 milyon euro teklif ettiklerini, fakat Portekizli futbolcunun bunu reddettiğini söyledi.



Siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarını yerinde incelemek ve hazırlık maçlarını takip etmek için Avusturya'daki kampa katılan Fikret Orman, dün akşam basın mensuplarına iftar yemeği verdi. Yöneticiler Tamer Kıran, Seyit Ateş ve Ahmet Kavalcı'nın da katıldığı iftardan sonra, basın mensupları ile sohbet eden Başkan Orman, Portekizli Quaresma'nın, teklif ettikleri 2 milyon euroyu kabul etmediğini ifade etti.

Fikret Orman, Quaresma'nın menajeri ile daha önceden görüşmeler yaptıklarını belirterek, futbolcunun yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon euroyu bulması nedeniyle, kulüp olarak bu rakamı ödemelerinin zor olduğunu kendisine ilettiklerini vurguladı.

Beşiktaş kulübünün maddi durumunun ortada olduğunu hatırlatan Fikret Orman, kulüpte çalışan futbolcu dahil herkesi eşit olarak gördüklerini ve adımlarını buna göre attıklarını ifade etti.

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ın bundan sonra rakiplerine göre daha farklı bir transfer poltikası izleyeceğini de dile getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yetişmiş futbolcuları transfer ettiğini kendilerinin ise altyapıya önem vererek buradan yeni futbolcuları Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Orman, örnek olarak ise Real Madrid ve Barcelona takımlarını gösterdi.



'Aluko gelmek istemiyor'



Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran da gazetecilerle sohbetinde, adı son günlerde Beşiktaş ile anılan Glasgow Rangers'ın sağ kanat oyuncusu Aluko'nun Türkiye'ye gelmek istemediğini bildirdi.

Kıran, Nijeryalı oyuncu Sone Aluko için Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda forma giymiş ve şu anda Nijerya Milli Takımı'nda görev yapan Daniel Amokachi ile görüştüğünü de ifade etti.