T24 LogoT24 Logo
Spor

Quaresma, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etti

Siyah-beyazlı yönetim 2.5 sezonda 25 sarı ve 3 kırmızı kart gören Portekizli yıldıza 350 bin euro para cezası kesti

15 Şubat 2018 14:42

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, haksızlığa uğradığı gerekçesiyte Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etti.

Siyah-beyazlı yönetim 2.5 sezonda 25 sarı ve 3 kırmızı kart gören Portekizli yıldıza 350 bin euro para cezası kesti. 

Skorer'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki yıldız oyuncu verilen disiplin cezaları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etti. 

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 2 milyon 100 bin euro alan Quaresma verilen cezaya karşı çıkarak, FIFA'dan cezanın iptal edilmesini istedi. 

Kiralık olarak geçen sezon beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar da FIFA'ya şikayette bulundu. 

Oynadığı dönemde 4 sarı ve 3 kırmızı kart gören Kamerunlu oyuncu kendisine verilen 400 bin euroluk cezaya itiraz etti. 

Porto'da forma giyen Aboubakar geçtiğimiz günlerde de şampiyonluk priminin ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş'a icra takibi başlatmıştı. 

ETİKETLER

Ricardo QuaresmaBeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24