-QUARESMA: BEŞİKTAŞ ÖZGÜVENİMİ YENİDEN VERDİ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kötü geçen bir dönemin ardından Beşiktaş'ın kendisine özgüvenini yeniden verdiğini söyledi. Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Quaresma, Beşiktaş'a, talip olunan tüm kupaları almak için geldiğini dile getirerek, ''Beşiktaş bana kötü geçen 2 yılın ardından özgüvenimi yeniden verdi, tekrar oynama isteğimi verdi. Burada futbol için çıldıran, futbola aşık taraftarların en iyi şeyleri hak etiğini düşünüyorum. Bunun için çalışacağım'' dedi. Quaresma, ''Guti'ninki mi yoksa Quaresma'nınki mi 1. transferdir?'' sorusu üzerine, ''Futbolda 1. ya da 2. önemli transfer diye bir şey yoktur. Buraya gelen her futbolcunun, Beşiktaş'a katkı sağlamayı düşünmesi gerekir. Ben buraya her şeyimi vermek için geldiysem, Guti de aynı şeyleri düşünüyor. Sonuçta hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyoruz'' yanıtını verdi. İstanbul'u nasıl bulduğunun sorulması üzerine de Portekizli futbolcu, şunları kaydetti: ''İstanbul'un çok güzel olduğunu gördüm. Güzel restoranlar var. Çok mutlu etti beni. Size ilham veren çok güzel bir şehir. Bu yeni şehirde hem Beşiktaş ile hem de kişisel olarak güzel günler geçireceğim.'' Quaresma, Türkiye'de forma giyen futbolculardan Fenerbahçeli Alex'i çok eskiden beri tanıdığını söyledi. Kötü iki sene geçirdiğini de tekrarlayan Quaresma, ''Buraya Beşiktaş'a katkıda bulunmak için geldim. En büyük hedefim Portekiz Milli Takımı formasını yeniden giymek'' dedi.