Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma kulüpte son zamanlarda yaşadıkları için, "Bana yapılanlar utanç verici" dedi.



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Ntv Spor’a açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda kendisine gösterilen tavrı hak etmediğini dile getiren Quaresma, "Bana yapılanlar utanç verici" dedi.

Kulübün kendisine yaklaşımının yanlış olduğunu ve kendisiyle hiçbir yöneticinin görüşmediğini ifade eden Ricardo Quaresma, "Beşiktaş’tan ayrılmak istemezdim, ancak kulübün bana yaklaşımı çok yanlıştı. Basında çıkan bir çok haber oldu. Kulübün benimle görüştüğü, indirim istediği ve buna benzer haberler gerçeği yansıtmıyor. Benimle kimse konuşmadı. İndirim konusunu önceden konuşmamız lazımdı. Ben bugüne kadar kulübe hep yapıcı olmaya çalıştım, ancak kulüp aynı şekilde bana bir yaklaşım göstermedi" dedi.



'Aybaba hakkında yorum yapamam, tanımıyorum'



Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Samet Aybaba'yı tanımadığını söyleyen Quaresma, "Bir şey düşünmüyorum, çünkü kendisini tanımıyorum. Tanımadığım, hiç konuşmadığım biri hakkında yorum yapamam. Ancak kendisi de beni tanımamasına rağmen bu kanıya nereden vardı bilemiyorum" diye konuştu.



'Beşiktaş taraftarı, hayatımda gördüğüm en iyi taraftar'



İstanbul'a geldiği ilk günden bu yana kendisine destek olan siyah-beyazlı taraftara teşekkür eden Portekizli yıldız, "Bana gösterdikleri sevgi ve ilgi için çok teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bu yana bana hep yakın davrandılar. Hayatımdaki en iyi taraftar diyebilirim. Onlara kalpten teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki; futbolu da bu taraftarın tezahüratları altında bırakayım. Ancak şu anki yönetim ve teknik direktör ile bunun mümkün olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.