Quaresma, Atletico Madrid maçında yok

T24 - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında bu akşam Arda Turan'lı İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk edecek. 22:05'te başlayacak maç Star TV'den yayınlanacak.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında bu akşam İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk edecek.

İlk maçı 3-1 kaybeden siyah beyazlılar, çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Fiyapı İnönü Stadı’nda saat 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Star TV naklen yayınlayacak. Siyah beyazlılara tur için 3 farklı ya da 2-0’lık galibiyet yetiyor. 3-1’de uzayacak maçta 4-2 ve daha gollü 2 farklı üstünlükler rakibe yarıyor.

Bu arada Beşiktaş'ın bu akşam sahaya çıkacak 11'i de belli oldu...

İşte Beşiktaş'ın 11'i;

Beşiktaş: Rüştü- Ekrem-Egemen-Sivok-İsmail-İbrahim-Veli-Edu- Fernandes-Simao-Almeida



2-0 veya 3 farklı skor lazım



Beşiktaş'ın, Atletico Madrid karşısında turu geçebilmesi için 2-0 veya 3 farklı skorla kazanması gerekiyor.

İlk maçı 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar, rövanşta aynı sonuçla galip gelmeleri durumunda karşılaşma uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. 2-0 veya 3 farklı skorlu galibiyetlerde ''Kara Kartallar'' adını çeyrek finale yazdıracak.



Bu sonucun haricindeki gollü 2 farklı Beşiktaş galibiyetlerinde ise (4-2, 5-3 gibi), siyah-beyazlılar kupaya veda edecek. Beşiktaş'ın tek farklı kazanması veya kaybetmesi halinde de Atletico Madrid, bir üst tura çıkacak.



Ernst cezalı, Quaresma yok



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Fabian Ernst, Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.



Siyah-beyazlılarda Ernst'in yanı sıra Madrid'deki ilk maçta teknik direktör Carlos Carvalhal ile tartışan ve Salı günü UEFA listesinde adı bulunmayan futbolcularla ayrı antrenman yapan Ricardo Quaresma da kadroya alınmadı.



Almeida forma giyebilecek



Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle Madrid'deki ilk karşılaşmada forma giyemeyen Hugo Almeida, bugünkü karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.



Bu arada, sakatlığı nedeniyle Orduspor karşısında forma giyemeyen Tomas Sivok da Atletico Madrid maçında forma giyecek.



İnönü Stadı’na servis kalkacak



Bu arada Beşiktaş Milangaz'da EuroChallenge Kupası’nda dörtlü finale kalmak için Alman ekibi A.Dragons, ile rövanş maçına çıkacak.

Beşiktaş Belediyesi’ne ait araçlar, basketbol maçı için Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu önünden 17.30 ile 18.30 saatleri arasında ring seferlerle siyah beyazlı taraftarları Arena’ya ulaştıracak. Basketbol maçı sonrası 5 adet İETT otobüsüyle, Fiyapı İnönü Stadı’na taraftarları getirecek.