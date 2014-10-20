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Spor

QPR-Liverpool maçının son 7 dakikasında 4 gol atıldı

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Queens Park Rangers, sahasında Liverpool'u ağırladı. Son dakikaları nefes kesen maçı Kırmızılar 3-2 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı

20 Ekim 2014 11:24

Son 7 dakikasında 3 gol atılan Galatasaray-Fenerbahçe maçı hafızalardaki tazeliğini korurken, İngiltere Premier Ligi'nde daha çılgın bir karşılaşma oynandı. Liverpool, konuk olduğu Queens Park Rangers'ı 3-2 mağlup ederken, maçın 4 golü son 7 dakikada geldi.

87. dakikanın ardından tam 4 golün atıldığı karşılaşmada Queen Park Rangers forması giyen Richard Dunne ve Steven Caulker topu kendi ağlarına gönderdi.

Liverpool karşısında kendi kalesine gol atan Richard Dunne, Premier Lig'de kendi kalesine 10 gol atan ilk futbolcu oldu. Rakip ağlara da şimdiye kadar 10 gol atabilen Dunne, ilginç bir istatistiğin sahibi oldu.

Liverpool bu galibiyetle puanını 13’e çıkartırken, üst üste üçüncü yenilgisini alan Queens Park Rangers ise 4 puanda kaldı.

 

Açılış golünü Dunne attı!

 

Maçın ilk golü 67. dakikada Richard Dunne'ın kendi kalesine ters vuruşu sonrasında geldi. 87'de Vargas, QPR adına skoru 1-1 yapan golü attı. Bu golden sadece 3 dakika sonra Liverpool birkez daha öne geçti. 90. dakikada Coutinho, Kırmızılar’ı 2-1 öne geçirdi.

Ancak 90+2'de sahneye birkez daha Vargas çıktı ve şık golüyle skoru 2-2’ye getirdi. 90+4'te bu kez Caulker kendi kalesine golü atınca Liverpool sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın 90 artı 4. dakikasında Queen Park Rangers’ın kullandığı serbest vuruşta Liverpool savunması topu uzaklaştırdı ve Kırmızılar’ın atağı başladı. Savunmada eksik adamla yakalanan Rangers’ta Caulker topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi ve bu golle Liverpool maçı 3-2 kazandı.

İngiltere'de dün de Manchester City'nin Tottenham'ı 4-1 yendiği maçta hakem 4 penaltı vermişti.

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