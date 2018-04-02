QNB Finans Yatırım / Kanlı: Enflasyonda tek hane ancak yıl sonuna

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan (DHA) - QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, yarın açıklanacak enflasyon verisinin yüzde 1.1 gelmesini beklediğini belirtti ve tek hanelerin herhangi bir kur şoku olmadığı takdirde ancak yıl sonuna doğru mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yarın açıklayacağı Mart ayı enflasyon verisi öncesinde DHA’nın sorularını yanıtlayan QNB Finans Yatırım Başekonomisti Kanlı piyasa beklentilerinin aylık yüzde 1.0 düzeyinde bir enflasyon olduğunu söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Enflasyon konusunda aslında bu ay piyasada bir beklenti oluştu. Ortalama beklenti aylık 1.0 düzeyinde. Ben aylık enflasyonun yüzde 1.1 düzeyinde gelmesini bekliyorum.

“Yüzde 1.1 aylık enflasyon ne anlama geliyor? Veri böyle gelirse, yıllık enflasyonu da yatay bir patikada bırakacaktır.

“Eğer enflasyon beklentiler doğrultusunda gelirse, yıllık enflasyonda tek haneleri görmemiz için sene sonuna kadar beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.

“Genel olarak ekonomik birimlerin fiyatlandırma ve ücretlendirme (asgari) davranışlarında ciddi bozunma oldu. Bunun etkilerini enflasyon üzerinde görüyoruz.

“İç talep yakın zamana kadar güçlüydü ama ben bir miktar normalleşme bekliyorum.

“Böyle dönemlerde de fiyat koyucular her fırsatı değerlendirir.

“Önümüzdeki aylarda enflasyon yüzde 10.0’un üzerinde dalgalanacaktır,

“Ciddi bir kur şoku yemediğimiz takdirde yılsonuna doğru 10’un altına da düşebilir.” (Fotoğraflı)