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Dünya
Deutsche Welle

Qatar Airways yolculara bedava laptop dağıtacak

Katar Havayolları, ABD'nin getirdiği elektronik cihaz yasağından etkilenen yolcularına ücretsiz dizüstü bilgisayar dağıtılacağını açıkladı

30 Mart 2017 23:41

Katar havayolları şirketi Qatar Airways, ABD'nin elektronik cihaz yasağına karşı bu ülkeye gidecek yolculara ücretsiz dizüstü bilgisayar (laptop) dağıtacak. Doha merkezli havayolları şirketinden yapılan açıklamada ekonomi sınıfı yolcularına önümüzdeki haftadan itibaren ödünç dizüstü bilgisayar hizmeti sunulacağı bildirildi.

Açıklamaya göre ABD'ye seyahat edecek yolcular dizüstü bilgisayarlarını uçağa binişin hemen öncesinde uçuş kapısından alabilecekler.

Qatar Airways Group İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker, "Ödünç laptop hizmetiyle ABD'ye uçacak yolcularımızın uçak içinde çalışmaya devam edebilmelerini sağlayabileceğiz" açıklaması yaptı.

ABD'nin getirdiği yasaktan etkilenen ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates havayolları şirketinin de benzer bir hizmet sunmak üzere çalıştığı biliniyor.

Yasaktan etkilenen Türk Hava Yolları'nın (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de 31 Mart'tan itibaren ABD'ye uçacak yolculara ücretsiz internet bağlantısı hizmeti sunulacağını açıklamıştı.

Abu Dabi merkezli Etihad Airways de ABD uçuşlarında, sık uçuş yapan birinci sınıf ve ekonomi sınıfı yolcularına tablet bilgisayarlarla ücretsiz internet bağlantısı sunacağını açıklamıştı.

ABD yönetimi, yedi Ortadoğu ülkesi ve Türkiye'deki on havalimanından yapılacak uçuşlarda yolcuların kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz sokmasını 25 Mart'ta yasaklamıştı. Yasağa, küçük patlayıcıların elektronik cihazların içine yerleştirilmesi olasılığı gerekçe gösterilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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