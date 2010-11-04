-QANTAS A380'İN UÇUŞLARINI ASKIYA ALD SİDNEY (A.A) - 04.11.2010 - Avustralya havayolu şirketi Qantas, Airbus A380 tipi uçakların uçuşlarını askıya aldığını bildirdi. Qantas Yönetim Kurulu Başkanı Alan Joyce, şirkete ait bir Airbus A380'in teknik arıza nedeniyle Singapur'a zorunlu iniş yapmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, uçuşunun güvenli olduğu konusunda tatmin olana kadar ellerindeki 6 Airbus A380'in uçuşlarını askıya aldıklarını duyurdu. Singapur'dan Avustralya'nın Sydney kentine sefer yapan bir Airbus A380, Batam adası yakınlarında motorunda meydana gelen bir arıza nedeniyle Singapur Havalimanına zorunlu iniş yapmıştı.