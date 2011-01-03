-Q7'NİN ÇETESİ İMZALADI İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Beşiktaşlıların "Q7 ve Çetesi" lakabını taktığı Portekizli futbolcular Simao, Almeida ve Fernandes resmi sözleşmeyi imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile futbol komitesi üyeleri Serdal Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu'nun da hazır bulunduğu törende, Simao 2.5, Almeida ise 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Bir diğer Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ise kendisini 6 aylığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.