Q7 Aslan'a Baros Kartal'a

Beşiktaş, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Milan Baros'a kancayı taktı. Bu transfer için Samet Aybaba'nın onayı alındı. Yönetim Çek oyuncuya karşılık Quaresma'yı önermeye hazırlanıyor.

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, stat konusunda ters düştüğü Galatasaray'a dev bir takas önerisi hazırlığı içinde.

Önceki gün tesislere giden başkan Fikret Orman, yöneticiler Tamer Kıran, Ahmet Nur Çebit, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay ve Yalçın Kaya Yılmaz ve teknik direktör Samet Aybaba ile bir zirve gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi ileri uca yapılacak takviye idi. Mali yönden çok fazla açılmak istemeyen Başkan Orman, Aybaba'ya "Hocam, Baros, G.Saray'dan ayrılacak, bize verirlerse ister misin?" diye sordu. Aybaba ise "Baros kaliteli bir isim. Benim sistemime uyar" yanıtını verdi.



Sivok devreye girecek



Bu cevabın üzerine ise Fikret Orman bu kez de, "Bu işi para vermeden yaparsak çok iyi olur. Quaresma'ya karşılık Baros'u önerelim. Hem yıllık 3.5 milyon Euro'luk parasından kurtuluruz" diyerek şaşırtıcı bir öneri getirdi. Deneyimli teknik adam da bu tekife onay verdi. Galatasaray ile yapılacak görüşmeleri Baros'un menajeri Ahmet Bulut ve Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak ile akraba olan yönetici Ahmet Kavalcı'nın yapması kararlaştırıldı. Kulüplerin anlaşması halinde Baros'un Çek Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Sivok, yıllık 2.5 milyon Euro civarında kazanan deneyimli golcüyü daha az bir rakam için ikna etmeye çalışacak.