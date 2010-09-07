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Dünya

PYONGYANG: AÇIKLAMA AÇIKÇA KINAMIYOR NEW YORK (A.A)

07 Eylül 2010 23:36

-PYONGYANG: AÇIKLAMA AÇIKÇA KINAMIYOR NEW YORK (A.A) - 09.07.2010 - Kuzey Kore, Altılar grubu ile Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması müzakerelerini sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi. Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sin Son-ho, BM Güvenlik Konseyi'nin 46 bahriyelinin öldüğü Güney Kore savaş gemisinin batmasına yol açan saldırıyı oybirliğiyle kınamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Altılar ile müzakereler çerçevesinde Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması sürecine devam etmek ve bir barış anlaşmasına varmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. BM Güvenlik Konseyi açıklamasında, bu olay için Kuzey Kore'nin açıkça kınanmadığını savunan Büyükelçi Sin, bunun ülkesi için büyük bir diplomatik zafer olduğunu söyledi. Kuzey Koreli diplomat, 1953'te Kore savaşının sonunda yürürlüğe giren mevcut ateşkes mekanizmasının çok tehlikeli olduğunu savunarak, bunun yeni bir barış anlaşmasıyla değiştirilmesinin gerekliliğine işaret etti. BM Güvenlik Konseyi, bugün, 46 bahriyelinin ölümüyle sonuçlanan Güney Kore gemisinin batırılmasını kınamış, açıklamada, "sorumlulara karşı barışçıl ve uygun önlemlerin alınması" çağrısında bulunulmuş, ancak sorumluların kimler olduğuna ilişkin herhangi bir tanımlama yapılmamıştı.  Saldırıyla ilgili 5 ülke ile birlikte soruşturma yapan Güney Kore, BM Güvenlik Konseyinin olayla ilgili olarak Kuzey Kore'yi açıkça kınamasını istiyor, ancak Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki olan Çin, doğrudan kınamaya karşı çıkıyordu.

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