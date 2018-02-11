PyeongChang'da 'sonucu değil, niteliği önemli' karşılaşma: Birleşik Kore ilk maçına çıktı

Güney Kore ve Kuzey Koreli sporculardan oluşan kadın buz hokeyi takımı, ilk maçında İsviçre'yle karşılaştı. Kore takımı, Soçi 2014'te bronz madalya kazanan İsviçre'ye 8-0 yenildi. Ancak müsabakanın sonucundan çok Koreli sporcuların ilk kez ortak takımla bir spor organizasyonunda yer alıyor olması asıl konuşulan konuydu.

Maçın ardından konuşan Kuzey Koreli oyuncu Jong Su-hyon "Birleşik bir takım, iki bölünmüş takımdan daha iyi. Kuzey ve Güney Kore hem sporda hem de başka sektörlerde birleşik takımlar oluşturmaya devam ederse iyi sonuçlar alırız" diye konuştu.

Takımın ABD'li çalıştırıcısı Sarah Murray ise "Kaybetmek kötü. Kimse kaybetmeyi sevmez, özellikle de ben. Oyuncular sanırım gergindi. İlk kez bu kadar büyük bir kalabalığın karşısına çıktılar, Oyunlar'daki ilk maçlarıydı" dedi.