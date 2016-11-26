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Dünya

PYD'ye ait askeri kampta patlama meydana geldi

Kampta eğitim amaçlı ABD ve İngiltere askerlerinin de bulunduğu bildirildi

26 Kasım 2016 18:38

Suriye'nin Haseke iline bağlı Tel Temur ilçesinde PYD'ye ait askeri kampta şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PYD'nin Tel Temur ilçesinde bulunan kampındaki yakıt depolarında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Art arda şiddetli patlamaların yaşandığı kampta, eğitim amaçlı ABD ve İngiltere askerlerinin de bulunduğu, olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Olay yeri ve çevresi güvenlik çemberine alınırken, bölgeye hiç kimsenin yaklaştırılmadığı kaydedildi. Terör örgütü PYD, 2013 yılında bölgede "askeri eğitim" amaçlı kampkurduğunu ve bir yıl önce de ABD askerlerinin eğitim vermek üzere kampa geldiğini duyurmuştu. 

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