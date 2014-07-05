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PYD'nin elindeki Zormağara Köyü IŞİD kontrolünde

PYD kontrolündeki Suriye'nin Zormağara Köyü, 3 gün süren çatışmaların ardından IŞİD’in eline geçti

05 Temmuz 2014 00:26

Gaziantep'in Karkamış İlçesi yakınlarında bulunan PYD kontrolündeki Suriye'nin Zormağara Köyü IŞİD kontrolüne geçti. Sınırda konuşlu Türk askerleri teyakkuzda.

Metin İliksoy’un DHA’da yer alan haberine göre, Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Halep kentine bağlı Carablus İlçesi'nin kontrolünü elinde bulunduran IŞİD militanları, geçen salı günü Karkamış Barajı yakınlarındaki PYD hakimiyetindeki Zormağara Köyü'nü ele geçirmek için çatışma başlattı. Çatışmalar sırasında yankılanan silah ve patlama sesleri Türkiye tarafında korkuya yol açarken, güvenlik güçleri de zırhlı araçlarla sınır hattında yoğun önlem aldı. 

 

IŞİD köyü ele geçirdi 

 

3 gün süren çatışmaların ardından gece geç saatlerde Türkiye sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki köyün kontrolü IŞİD militanlarının eline geçti. Şiddetli çatışmaların ardından hakimiyeti sağlayan IŞİD üyeleri, Türkiye tarafından da görülebilen köyün hakim bir noktasına siyah bayraklarını dikti. Kontrolü ele geçiren IŞİD militanları ile PYD güçlerinin köyün dışındaki bazı bölgelerde ise çatışmaya devam ettiği öğrenilirken, zaman zaman ateşlenen silah sesleri ise Türkiye'den duyulmaya devam ediyor. 

 

Siviller sınıra geldi 

 

Şiddetli çatışmaların ardından IŞİD kontrolüne geçen köyden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 kişilik kalabalık ise sabah saatlerinde sınır noktasındaki Karkamış Barajı kenarına geldiği görüldü. Suriyeli siviller, sınır hattında zırhlı araçlar ile ve elleri tetikte bekleyen askerlere, Türkiye'ye geçmek istediklerini söyledi. Suriyelilerin sığınma taleplerini yetkililere ileten askerlerin, sınır hattındaki güvenlik önlemi ise sürüyor. 

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