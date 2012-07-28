PYD'den tehdit: Türkiye müdahale ederse, bölge kan gölüne döner!

Barzani'nin girişimiyle Erbil anlaşmasına dayandırılarak kurulan 10 üyeli 'Yüksek Kürt Konseyi' mensubu PYD'li Muhiddin Şeyhali Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi durumunda bölgenin kan gölüne döneceğini öne sürdü.

Barzani'nin biraraya getirdiği ve Kürt bölgelerinde hakimiyet ilan eden 10 üyeli 'Yüksek Kürt Konseyi' mensubu Muhiddin Şeyhali Halep'teki bürosundan konuştu.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Kürt bölgelerini ele geçiren, içerisinde PYD'nin de bulunduğu 'Yüksek Kürt Konseyi'nin 10 üyesinden biri olan Muhiddin Şeyhali "Biz Kürt bölgelerini (Afrin, Kobani, Aynel Arap, Kamışlı) savaşmadan ele geçirdik. Beşşar Esed yönetimi artık çaresiz ve güçsüz durumdaydı. Burada bir iktidarı zaten kalmamıştı. Biz buradaydık ve o boşluğu doldurduk" dedi.

Esed'in giderayak Türkiye'yi zor durumda bırakmak için bu bölgeleri bilerek Kürt gruplara teslim ettiği iddiasının medya propagandası olduğunu iddia eden Şeyhali Kamışlı'da şu an durumun sakin olduğunu, hatta Esed hükümetine ait hükümet binalarının bile açık olduğunu söyledi.

Bağımsız bir Kürdistan kurmak gibi gizli ya da açık bir ajandalarının olmadığını söyleyen Şeyhali "Bizim amacımız Suriye'deki Kürt sorununu barışçıl yollarla çözmek. Esed gittikten sonra şeffaf seçimler yoluyla oluşturulacak halk hükümetinde Kürtlerin tam temsil edilmesini ve haklarının iade edilmesini sağlamak. Amacımız kan dökmek değil" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Kürt halkının bağımsızlık konusunda ne düşündüğünü sorduğumuzda ise Şeyhali "Kürtlerin elbette dört parçası birleşmiş, sınırların ortadan kalktığı bir Kürdistan hayali var. Bizim de böyle bir hayalimiz var ancak buna dönük bir programımız, planımız yok. Amacımız bu değil" dedi.



'Sayın Erdoğan yanlış yola girmez'



PKK ile ilişkileri konusunda ise Şeyhali "PKK Türkiye'de faaliyet yürüten bir örgüt. Türkiye'deki Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ın, geçtiğimiz gün, Suriye'de Kürt devleti kurulması halinde oraya müdahale edileceğine dair açıklamaya için Şeyhali dolaylı yoldan, buna cevaplarının sert olacağı mesajını verdi:

"Türkiye'de çok sayıda akil adam var. Sayın Erdoğan'ın böyle bir yola başvuracağını zannetmiyorum. Türkiye buraya girerse bir daha çıkamaz. Kan gölüne döner burası. Biz kan dökülsün istemiyoruz. Kendi sorunlarımızı Suriye anayasası çerçevesinde diyalog yoluyla çözmek istiyoruz."



'Çekememezlik yapılmasın'



ABD'den yardım alıp almadıkları sorusuna ise ABD'yle ilişkilerinin gizli olmadığı, şeffaf bir ilişki içinde oldukları şeklinde yanıt verdi. Sorunun devamında Şeyhali Türkiye'den beklentilerini dile getirirken şunları söyledi:

"Türkiye ile 10 km sınırımız var. Biz Afrika'dan ya da başka bir yerden gelmedik. Komşuyuz. Bize kötü gözle bakılmasın, "çekememezlik" olmasın. Halep'teki duruma dair ise Şeyhali Kürtlerin yaşadığı bölgelerde çatışmanın yaşanmadığını, ancak diğer Arap bölgelerinde çatışmaların olduğunu söyledi. Savaş bölgelerinden kaçan binlerce Arap'ın da Kürt bölgelerine sığındığını belirtti. Esed ordusunun büyük bir taarruza hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili de henüz bir gelişme olmadığını aktardı. Şeyhali Özgür Suriye Ordusu'yla çatışmayı ise düşünmediklerini, Kürt bölgelerine kan bulaşmasını istemediklerini söyledi. Barzani'nin bir araya getirdiği Yüksek Kürt Konseyi 5 Ulusal Meclis Üyesi, 5 PYD üyesinden oluşuyor."