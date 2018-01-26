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Dünya

PYD'den Suriye yönetimine çağrı: Suriye toprağının bir parçası olan Afrin'i koruyun

“Suriye hükümetine, Suriye Silahlı Kuvvetleri'ni göndererek Afrin ve Suriye sınırlarını koruma çağrısı yapıyoruz"

26 Ocak 2018 00:02

Suriye yönetimine çağrı yapan Afrin’deki PYD temsilcileri, “PYD’nin de PKK’nın uzantısı bir terör örgütü olduğu” açıklamasıyla bölgede askeri operasyon başlatan Türkiye’nin gerçekleştirildiği Zeytin Dalı Harekâtı’na karşılık “bağımsız Suriye’nin bir parçası olan bölgenin korunması” talebinde bulundu. 

PYD’nin bölgesel yapılanması olan ‘Afrin Özyönetim Ofisi’nin adıyla yapılan açıklamada, “Suriye yönetiminin Suriye toprağının bir parçası olan bölgeyi korumak için sorumluluklarını yerine getirmesi” talep edildi. 

“Kürt güçlerinin Afrin’i 6 yıldır teröristlerden ve işgalcilerden koruduğu” savunulan açıklamada, “Suriye hükümetine, Afrin sınırlarını korumak için Suriye Silahlı Kuvvetleri’ni göndererek, Afrin ve Suriye sınırlarını koruma çağrısı yapıyoruz” ifadesi kullanıldı.

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