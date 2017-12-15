PYD'de katılmak için yasaklı bölgeye giren 7 PYD'li gözaltında

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinden, terör örgütü Suriye\'deki PKK/PYD saflarına katılmak için askeri yasaklı bölgeye girip sınırdan Talebyad\'a geçmeye çalışan 5\'i Suriye uyruklu, 2\'si Türk 7 kişi gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, askeri yasaklı Topçu Mahallesi kırsalındaki sınır hattında 7 kişiyi fark edip durdurdu. Yapılan kimlik tespitinde Suriye uyruklu A.A., G.M., Y.A., İ.H. ve E.E. ile Türk oldukları belirlenen E.Ş. ve H.B. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı\'ndaki ifadelerinde sorgularında terör örgütü PKK/PYD saflarına katılmak için Talebyad\'a geçmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtilen 7 şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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