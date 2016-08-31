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PYD üyesi: Türk ordusuyla Cerablus Askeri Konseyi geçici ateşkes için anlaştı

Hedu, Kürt güçlerin ve PYD’nin bu anlaşmaya dahil olmadığını ifade etti

31 Ağustos 2016 01:49

Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı olarak kurulan Cerablus Askeri Konseyi'nin, Türk ordusuyla geçici bir ateşkes için anlaştığı ileri sürüldü.

Sputnik’e konuşan PYD üyesi Rejzan Hedu, “İlk aşamada kalıcı değil geçici bir anlaşma tasavvur ediliyor. Eğer anlaşma ihlal edilmezse diyalog devam ettirilebilir, örneğin tutsakların değişimi konusunda” dedi. Ateşkes anlaşmasının Türk güçleri ve Cerablus Askeri Konseyi arasında varıldığının altını çizen Hedu, Kürt güçlerin ve PYD’nin bu anlaşmaya dahil olmadığını ifade etti.

 

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