PYD: Türkiye - Rusya ilişkisi normalleşse de Rojava'da özerklikten vazgeçmeyeceğiz

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yeniden normalleşmesinin özerk yönetim programına etki etmeyeceğini, Rojava'nın federasyondan vazgeçmeyeceğini söyledi. Müslim, Afrin ve Kobani kantonlarını da birleştireceklerini bildirdi.

Lübnan'da yayımlanan ve El-Hayat gazetesine konuşan PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye- Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesini değerlendirdi. Salih Müslim, sınırda Rus uçağının düşürülmesiyle gerilen Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yeniden normalleşmesinin özerk yönetim programlarında bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi. Rojava'da federasyondan vazgeçmeyeceklerini ve Afrin ile Kobane’yi birleştireceklerini anlatan Müslim, şöyle dedi:

"Batı Kürdistan’da 3 ABD üssü var. ABD öncülüğündeki Uluslararası koalisyon ve Washington’un desteğine güveniyoruz. Dış dünya ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önünü açan ve Kürtlere ait ayrı bir bayrak kabulü de dâhil olmak üzere 85 maddeden oluşan bir federal anayasa taslağı hazırlıyoruz."

El-Hayat Gazetesindeki aynı haberde görüşlerine yer verilen Demokratik Suriye Konseyi Eşbaşkanı İlham Ehmed ise, Menbiç ile Afrin arasında bulunan bölgeler başta olmak üzere, IŞİD’in elinde bulunan alanlar Demokratik Suriye Güçleri’nin hedefi olacağını ifade ederek, Ankara’nın özellikle kendilerinin oluşturduğu kurumsal ve federal bileşenler üzerinde olumsuz bir etkisinin olamayacağı söyledi. Rusya'nın süper bir güç olarak IŞİD’in yenilmesi için etkin bir rol oynayan Demokratik Suriye Güçleri’ni karşısına almayacağını vurgulayan Ehmed, darbenin Türkiye’nin desteklediği Suriye muhalefetinde daha fazla hissedileceğini dile getirdi.