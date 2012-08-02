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PYD Türk gazetecileri alıkoydu

PKK çizgisindeki Demokratik Birlik Partisi (PYD) üyesi bir grubun iki Türk gazeteciyi alıkoyduğu bildirildi.

02 Ağustos 2012 01:00

Şiddet olaylarını takip etmek üzere Halep'e bağlı Afrin kentine giden Türk gazeteciler, sabah saatlerinde PYD üyesi oldukları belirtilen bir grup tarafından yolları kesilerek alıkonuldu.

Kendilerini alıkoyan grup tarafından Borçhayder köyünde Muhtar Ahmet Hacıali'ye teslim edilen iki gazeteci, akşam saatlerine kadar burada tutuldu.
 
Saat 18.45'te köyden alınarak bir araca bindirilen iki gazeteci, bilinmeyen bir istikamete doğru götürüldü.
 
Gazetecilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimleri başlattığını kaydetti.
 

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