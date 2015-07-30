PYD: Suriye'ye müdahaleyi kabul etmiyoruz

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede geç kaldığını söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye girmesini istemediklerini ifade eden Abdullah, bir Kürt devleti kurma iddiasında olmadıklarını belirtti. Rusya ile de görüşmeler yürüttüklerini ifade eden Abdullah, Suriye sorununun siyasi yollarla çözülebileceğini söyledi.

Sol Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kobani kantonuna bağlı Sırrin kasabasının da IŞİD'in elinden alındığını belirten Abdullah, bu gelişmeyle birlikte Kobani'nin IŞİD'ten tamamen temizlendiğini Cizir ve Afrin kantonunda da IŞİD varlığına son verdiklerini söyledi. Rojava'da halkın büyük bir mücadelesi söz konusu olduğunu ifade edenAbdullah; "Burada demokratik bir sistem kuruldu. Halk bu sistemde kendini örgütleyebiliyor, savunabiliyor" diye konuştu.

ABD VE RUSYA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

ABD ile ilişkiler konusuna değinen Abdullah, IŞİD'e karşı olan herkesle iyi ilişkiler kurmak istediklerini kaydetti. IŞİD'in tüm insanlığın düşmanı olduğunu belirten Abdullah, "Çeşitli ülkelerle ilişkilerimiz var. Askeri ilişkiler konusunda ise YPG görüşmeler yapıyor. Biz PYD olarak siyasi ilişkilere bakıyoruz" şeklinde konuştu.

PYD-Rusya ile ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Asya Abdullah, "Rusya ile çeşitli konularda görüşmeler yürütüyoruz. Suriye sorunuyla ilgilenen tüm ülkelerle görüşüyoruz. Rusya zaman zaman Suriye sorununa ilişkin çalışmalar, toplantılar düzenliyor. Biz de Rusya'nın davet ettiği bu platformlara katılıyoruz. Şimdiye kadar Rusya, Rojava için pratikte önemli bir adım atmadı ama siyasi alanda Suriye'deki savaşın son bulması için bizi toplantılara çağırıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, KOALİSYON'DA YER ALMALI'

PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, Türkiye'nin IŞİD'e karşı operasyonlarına ilişkin ise şöyle konuştu: "Türkiye, IŞİD'e karşı savaşta çok geç kaldı. Eğer Türkiye gerçekten IŞİD'e karşı savaşta ciddi ise koalisyonda yer almalı. Türkiye, neden Rojava sisteminden korkuyor, anlamıyoruz. Rojava, IŞİD'e karşı direniyor. IŞİD, Türkiye için de bir tehdittir. Komşumuz Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz."

'KÜRT DEVLETİ KURMA İDDİAMIZ YOK'

Suriye sorununun çözümüne ilişkin, "Bizim projemiz demokratik barışçıl siyasi çözümdür" diyen Abdullah, "Projemizi tüm haklar destekliyor. Halk savaş istemiyor. demokratik-siyasi bir çözüm istiyor. Rojava'nın projesi de budur. Suriye sorununun çözümünün, tüm hakların haklarının garantiye alınmasından geçtiğini savunuyoruz" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kuracakları yönündeki iddiaları kabul etmeyen Abdullah, "Bunlar gerçekçi olmayan eleştiriler. Biz birlikte yaşamı savunuyor, hakların kardeşliğini esas alıyoruz. Kürtler kimsenin hakkını yemiş mi, kimseye saldırmış mı? Hayır. Suriye'de Kürtler olmadan demokrasi olmaz" ifadelerini kullandı.

'TAMPON BÖLGE İSTEMİYORUZ'

Türkiye'nin Suriye'ye girerek tampon bölge kurmasını istemediklerini vurgulayan Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye halkı, soruna ilişkin kendisi karar vermeli. Güvenli bölge oluşturma gerekçesi adı altında hedeflenen, Rojava devriminin önünü kapatmaktır. Suriye'ye müdahaleyi kabul etmiyoruz. Suriye halkı da Türkiye'nin Suriye'ye girmesini istemiyor. Hiçbir gerekçe Türkiye'nin Suriye'ye girmesini haklı kılmaz."

Abdullah, son olarak Cizir'de IŞİD ile girdiği çatışmada hayatını kaybeden 13 YPG'linin cenazesinin Türkiye'ye alınmamasına tepki göstererek, "Hem 'IŞİD'e karşı savaşıyorum' diyeceksin, hem de IŞİD'e karşı savaşta yaşamını yitirenlerin cenazesinin geçişine izin vermeyeceksin. Bu asla kabul edilemez. O zaman biz de Türkiye'ye, 'sizin IŞİD'e karşı savaşınız gerçek mi?' diye sorabiliriz. Bu cenazelerinin geçişine izin verilmemesi başta Kürt halkı olmak üzere herkesi incitiyor" dedi.