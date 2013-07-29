PYD seferberlik ilan etti, Suriye'de çatışmalar büyüyor

Suriye'de çatışmalar şiddetleniyor, ölü ve yaralı sayısı hızla yükseliyor. Son olarak, El Nusra Cephesi'nin PYD'nin ele geçirdiği bölgelere karşı başlattığı karşı saldırı geniş bir alana yayılırken, PYD'nin ele geçirmesiyle gündeme oturan Resulayn ve Ceylanpınar'a açılan sınır kapılarının El Nusra Cephesi tarafından ele geçirildiği iddia ediliyor.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre; El Nusra, tank desteğinde ağır silahlarla PYD mevzilerine kapsamlı saldırı başlatırken, Resulayn ve Ceylanpınar’a açılan sınır kapısının PYD’den alındığı ileri sürüldü. PYD ise saldırının püskürtüldüğünü, El Nusra’nın birçok cephede büyük kayıp verdiğini açıkladı. PYD, El Nusra’ya karşı savaşmak için seferberlik ilan ederken, çok sayıda gencin savaşmak için bölgeye geçtiği ileri sürüldü.

Çatışmalar Tal Abyad bölgesinde de şiddetlenerek sürüyor. Tal Abyad’a bağlı üç köyde süren çatışmalarda 11 El Nusra Cephesi savaşçısının öldüğü ileri sürüldü. Çatışmaların Türkiye sınır hattında uzanan ulaslararası karayolu ile petrol bölgesi Rimelan bölgesinde de şiddetlendiği, Girhok köyünde El Kaide bağlantılı islami grubun denetiminde bulunan Dicle şirketine bağlı petrol istasyonunun YPG güçlerinin eline geçtiği ileri sürüldü.

İslami grupların birçok noktadan saldırı başlatmasına karşılık cepheye takviye kuvvet gönderilmesi için PYD tarafından Kürt bölgelerinde serferberlik çağrısı yaptı. “Batı Kürdistan Halk İnisiyatifi” adıyla yapılan çağrıda, El Kaide ve bağlı islami grupların bölgede, vahşi uygulamalar gerçekleştirdiği ve yüzlerce Kürdü kaçırdığı ve işkence yaptığı ileri sürüldü. Çağrıda, “Bu nedenle halkımızın seferberlik ruhu ile bu kutsal direnişe katılmaları gerekiyor. Biz Batı Kürdistan Halk İnisiyatifi olarak, tüm Kürt gençlerini yönlerini YPG merkezlerine vermeye ve direnişte aktif biçimde yer almaya çağırıyoruz” denildi.

Seferberlik çağrısı üzerine El Kaide ve El Nusra Cephesi ile savaşmak için Suriye, Türkiye, Kuzey Irak, İran’dan yüzlerce kişinin bölgeye yöneldiği ileri sürüldü.