PYD: Saldırı olursa IKBY'yi savunuruz

Suriye'de IŞİD'de karşı savaşan PYD’nin önceki günkü kongresinde eşbaşkanlar değişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuyla ilgili konuşan Salih Müslim, "Saldırı olursa onları vururuz" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PYD’nin önceki günkü kongresinde eşbaşkanlar değişti. Eşbaşkanlar Salih Müslim ve Asya Abdullah’ın yerine iki yeni isim seçildi. Yeni eşbaşkanlar Şahoz Hasan ve Hevi Mustafa oldu. Müslim bağımsızlık referandumuna saygı duyduklarını söyledi ve ekledi: 'Saldırı olursa onları vururuz'

Haberde ayrıca PYD Eş Başkanı Hediye Yusuf’un da kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak Kürt bölgesine ambargo uygulanması halinde Suriye'de kontrolleri altındaki bölgenin kapılarının sonuna kadar açık olacağını dediği aktarıldı.

Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Rimelan’da düzenlediği 7’nci kongresinde konuşan PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Kuzey Irak'taki ‘bağımsızlık referandumu’na ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Müslim, Kuzey Irak'taki ‘bağımsızlık referandumu’na ilişkin de “Güney halkımızın iradesine hürmetle yaklaşıyoruz” dedi.