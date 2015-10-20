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Dünya

'PYD, Rusya'da ofis açacak' iddiası

PYD liderlerinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi

20 Ekim 2015 14:14

Rojava'da yönetimi elinde bulunduran PYD'nin, Rusya'da temsilcilik açmayı planladığı öne sürüldü.

Hürriyet'in Rus gazetesi Kommersant'a dayandırdığı habere göre, PYD liderleri Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Moskova'da yarın bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşülecek konular arasında PYD'nin Rusya'da bir ofis açması için atılacak adımlar da bulunuyor.

Gazete ofis açılmasının amacının, IŞİD'le mücadelede Moskova ile işbirliğini güçlendirmek olduğunu bildirdi.

"Türkiye yaklaşık üç hafta önce Suriye'de hava saldırılarına başlayan Rusya'nın PYD ve silahlı kolu olan YPG'ye destek verdiğinden şüpheleniyor" ifadesini kullanan Reuters, "Ankara'nın Suriye'nin kuzeybatısında kendi sınırlarına yakın bölgede Kürtlerin toprak kazanmasına müsaade etmeyeceğini Moskova'ya daha önce ilettiğini" belirtti.

Reuters'a göre, Kommersant'a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, PYD'nin temsilcilik açmasının Moskova ile ilişkileri zaten gergin olan Ankara'dan sert tepki göreceğini belirtti.

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