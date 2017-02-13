"PYD, Münbiç'te hendek kazmaya başladı!"

TSK ve ÖSO işbirliğinin El Bab'da büyük oranda kontrol sağlaması ve Münbiç yönüne ilerlenecek olması El Bab’da bulunan PYD’yi harekete geçirdiği, örgütün Münbiç'te hendek kazmaya başladığı iddiaları sosyal medyaya yansıdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Fırat Kalkanı harekâtıyla El Bab'da büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından Halep'in en büyük ilçesi Münbiç'e gözler çevrildi. ABD'nin kara ve hava desteği ile ağustos ayı başında Halep'e bağlı Münbiç ilçesini ele geçiren PYD, şehrin etrafına hendekler kazdığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Körfez ülkeleri ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "El Bab hallolmak üzere bundan sonrası için Münbiç ve Rakka var. Hedef 4-5 bin kilometrelik güvenli bölgedir" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm ilçeyi kapsıyor

Türkiye, YPG'nin Fırat Nehri'nin batısında kalan bölgelerde etkinlik kurmasını kırmızı çizgi olarak deklare etmişti. Çeşitli önlemler alan örgütün, batıda Um el Safa köyünde hendek kazımına başladığı ileri sürüldü. İddiaya göre, daha sonra Cerablus yönünden gelecek saldırılara önlem amaçlı kuzey cephesine genişleyen hendek ve mayınlama faaliyetleri olası kuşatma ihtimaline karşı ilçe çevresini kapsayacak şekilde devam etti.

ABD'nin silahları gönderildi

Yeni Şafak'a konuşan saha kaynakları, ABD tarafından Rakka bahanesi ile PYD'ye Haseke-Rimeylan üssü ve Ayn İsa bölgelerine indirilen silah ve cephanelerin önemli bir bölümünün Münbiç bölgesine sevk edildiğini belirtiyor.